Литва відремонтувала для України перші "леопарди", пошкоджені під час боїв

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

"Перші відремонтовані в Литві танки Leopard-2 готуються до подорожі в Україну", - йдеться у повідомленні.

Відремонтовані танки, які незабаром повернуться на поле бою в Україні, у п'ятницю були продемонстровані на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", - цитує Delfi міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

При цьому він не уточнив, скільки танків відремонтували у Литві.

Фото: twitter.com/Lithuanian_MoD

Танки ремонтує в Литві компанія Little Defense Services (LDS). Це спільне підприємство, створене минулого року двома найбільшими виробниками військової техніки в Європі - німецькими компаніями Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann, що постачають озброєння в країни НАТО. Воно створене для обслуговування та ремонту бойових машин, що перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря.

З жовтня цього року пошкоджені танки Leopard 2, доставлені з українських полів бою, ремонтуються в майстерні в Йонаві.