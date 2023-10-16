Литва відремонтує пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні танки Leopard

Про це повідомляє пресслужба Литовської армії.

"Литовська армія спільно з німецькою оборонною індустрією відремонтує у Литві танки Leopard, привезені з бойових дій в Україні, які будуть повернені у бій після відновлення технічних можливостей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що подібні завдання дають можливість тренувати та підтримувати готовність особового складу Литви, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні.

Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях, йдеться у повідомленні.

У Литві завершили навчання з ремонту гаубиць перша група з 18 механіків української армії литовськими спеціалістами, які втрачають свої технічні навички, а вміння ремонтувати техніку в бойових умовах дуже необхідне.

Відомство повідомляє, що Литва формує пакети підтримки для України з урахуванням найважливіших потреб та пріоритетів України.