Литва відремонтує пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні танки Leopard
Спільно з німецькими фахівцями Литва відремонтує танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні
Про це повідомляє пресслужба Литовської армії.
"Литовська армія спільно з німецькою оборонною індустрією відремонтує у Литві танки Leopard, привезені з бойових дій в Україні, які будуть повернені у бій після відновлення технічних можливостей", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що подібні завдання дають можливість тренувати та підтримувати готовність особового складу Литви, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні.
Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях, йдеться у повідомленні.
У Литві завершили навчання з ремонту гаубиць перша група з 18 механіків української армії литовськими спеціалістами, які втрачають свої технічні навички, а вміння ремонтувати техніку в бойових умовах дуже необхідне.
Відомство повідомляє, що Литва формує пакети підтримки для України з урахуванням найважливіших потреб та пріоритетів України.
- 10 жовтня міноборони Німеччини повідомило, що Німеччина у рамках чергового пакета допомоги надасть Україні 10 танків Leopard 1, додаткові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також три зенітні гармати Gepard.
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