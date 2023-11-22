Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги: що в ньому
22 листопада Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги, який включає серед іншого системи дистанційного підриву
Про це міністерство оборони Литви повідомило у соцмережі Х.
"Сьогодні в Україну надійшов іще один новий пакет військової підтримки від Литви. Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження", - йдеться у повідомленні.
"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", - додали у відомстві.
Фото: twitter.com/Lithuanian_MoD
- 11 жовтня міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві пускові установки ППО NASAMS. Разом з ними анонсували закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг.
- 10 листопада Литва відзвітувала про передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії.
- А 20 листопада у Литві вирішили спрямувати гроші зі штрафів за недотримання санкцій на відновлення України. За таку поправку до закону про співробітництво та гуманітарну допомогу проголосували 99 депутатів сейму Литви, жоден не був проти та не утримався.
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