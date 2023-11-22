Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги: що в ньому

Про це міністерство оборони Литви повідомило у соцмережі Х.

"Сьогодні в Україну надійшов іще один новий пакет військової підтримки від Литви. Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження", - йдеться у повідомленні.

"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", - додали у відомстві.

Фото: twitter.com/Lithuanian_MoD