Уряд спростив отримання водійських прав на керування вантажним транспортом

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відповідна постанова "Про внесення зміни до пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду.

Згідно з постановою, скасувується обов'язкова вимога щодо річного стажу.

"Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін", - уточнили в міністерстві.

Наголошується, що спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

Документ спрямований на гармонізацію національного законодавства з правом ЄС у сфері автомобільного транспорту.