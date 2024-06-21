Уряд виділить 759 млн грн на посилення стійкості енергосистеми України

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише пресслужба Кабміну.

"На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації.