Уряд виділить 759 млн грн на посилення стійкості енергосистеми України
Уряд затвердив додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише пресслужба Кабміну.
"На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації.
- Уряд 13 червня виділив Харкову та області 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе