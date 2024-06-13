Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харківщини
Уряд 13 червня виділив Харкову та області 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів", - написав Шмигаль.
Він додав, що уряд на центральному рівні продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми. За його словами, в основі цього плану два принципи: перший - це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий - це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.
- ВВС із посиланням на заяву ДТЕК повідомили, що у разі продовження атак РФ на українську енергосистему, українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
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