Уряд затвердив перелік енергетичного обладнання, яке можна імпортувати без ввізного мита й ПДВ

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ідеться про обладнання й товари для відновлення енергетичної інфраструктури, яке ввозять в рамках угод, фінансування за якими здійснює Фонд підтримки енергетики України. До переліку увійшли нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, різноманітні насоси, двигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, електрична апаратура, транспортні засоби, зокрема, вантажні автомобілі та самохідна техніка, інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

За словами очільника Міненерго Германа Галущенка, звільнення вказаних товарів від податкового та митного навантаження сприятиме пришвидшенню відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Це допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, підтримати надійне енергопостачання громадян України, бізнесу та об’єктів критичної інфраструктури.