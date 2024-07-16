ВР прийняла закон щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну енергетичного обладнання
Верховна Рада України у вівторок, 16 липня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від податкових та митних зборів на ввезення в Україну енергетичного обладнання
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, депутати прийняли в цілому закони №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За них проголосували 305 та 313 нардепів відповідно.
Закони також містять правки, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Йдеться про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Також від мита та ПДВ звільнено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
- Раніше ВРУ ухвалила закон, який передбачає звільнення від мита та ПДВ ввезення радіолокаційних комплексів для військових.
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