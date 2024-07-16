ВР прийняла закон щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну енергетичного обладнання

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, депутати прийняли в цілому закони №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За них проголосували 305 та 313 нардепів відповідно.

Закони також містять правки, які передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Йдеться про електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

Також від мита та ПДВ звільнено обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.