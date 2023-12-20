ВР підтримала закон про звільнення від ПДВ і мита ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ
Верховна Рада України у середу, 20 грудня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від мита та ПДВ ввезення радіолокаційних комплексів для військових
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Вказано, що парламент підтримав закон №10341 одразу за основу та в цілому. За нього проголосували 323 депутати.
Закон передбачає, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від ПДВ. Крім того, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.
- 10 квітня Верховна Рада 316 голосами з 317 проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита.
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