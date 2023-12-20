ВР підтримала закон про звільнення від ПДВ і мита ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Вказано, що парламент підтримав закон №10341 одразу за основу та в цілому. За нього проголосували 323 депутати.

Закон передбачає, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від ПДВ. Крім того, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці.