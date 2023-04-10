Рада проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита
У понеділок, 10 квітня, Верховна Рада 316 голосами з 317 проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита
Про це пише народний депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він зазначив, що за умовами законопроєкту від ПДВ та мита звільняються товари, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, утвореним відповідно до законів України та на які Конституцією та законами покладено функції із забезпечення оборони держави
Железняк також розповів, що пропонується звільнення від ПДВ операцій з постачання послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.
- 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря.
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