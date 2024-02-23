В одному з районів Донеччини окупанти за ніч знищили майже 500 тонн зерна

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної", - написав чиновник і уточнив, що за час війни підприємство постраждало від обстрілів уже втретє.

За даними Філашкіна, з початку війни на Донеччині пошкоджено майно 337 сільськогосподарських підприємств. Це — рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори.

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 млрд грн.

Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин і птиці.

"Унаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн голів птиці, 25,1 тис. свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тис. кролів", - написав очільник ОВА.

Також пошкоджено або знищено 3,5 тис. одиниць техніки та обладнання.