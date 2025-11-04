В Росії буде сім поспіль дефіцитних бюджетів, як у СРСР перед розпадом, - економіст Ус

Про це в етері Еспресо розповів кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Іван Ус.

"Зараз в Росії бюджет подається на наступний рік. Витрати на обслуговування боргу на наступний рік перевищуватимуть витрати на зарплати у сфері охорони здоров'я та в системі освіти. Тобто на борги Росія буде витрачати більше, ніж платити вчителям та лікарям. У держдумі Росії звернули на це увагу, обговорюють", - сказав він.

Ус пояснив, чому такі борги є - у Росії ж особливо боргів не було.

"Тому що оцей дефіцит, який з 22 року стабільний, до речі, в проєкті бюджету Росії говориться, що дефіцит буде зараз, дефіцит буде і у 26-му, 27-му і 28-му роках. Тобто сім поспіль дефіцитних бюджетів. Це, до речі, повністю повторює траєкторію Радянського Союзу, у якого не було восьмого дефіцитного року, тому що восьмим повинен був би бути 91 рік, але, як ми знаємо, до кінця 91 року Радянський Союз просто не дожив", - заявив економіст.

Він додав, що через оці ці всі дефіцити є проблеми в тому, що регіонам Росії суттєво скорочується фінансування.

"Їм говорять, що будуть дотації значно зменшені. І перша рефлексія ми маємо зараз ось просто Татарстан. Не останній регіон Росії з погляду грошей. В серпні вони з помпою сказали, що одноразовий платіж за війну проти України 3 млн 100 тис. Зараз це 800 тис. В один момент скорочують в декілька разів, тому що, бюджет федеральний бюджет скорочує виплати регіональним, відповідно у них не буде грошей взагалі на існування, окрім того, щоб платити на ці контракти і це не один Татарстан. Там дуже багато регіонів, які в декілька разів за жовтень скоротили виплати. Як побачили проєкт бюджету Росії на наступний період, одразу почали це робити", - підсумував Ус.