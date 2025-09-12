В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ

З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців з моменту його завершення. Утім, під дію цього мораторію потрапляють не усі послуги, а лише газопостачання (йдеться як безпосередньо ціну на газ, так і тарифів на доставку), тепло та гарячу воду. Натомість на електроенергію, вивезення сміття та холодну воду він не діє.

Очевидно, на момент встановлення мораторію не сподівались, що воєнний стан затягнеться так надовго, тож останнім часом з'являється все більше повідомлень, які свідчать, що уже з наступного року дію мораторію можуть зупинити.

НБУ прогнозує поступове підвищення тарифів з 2026

"НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – йшлось в інфляційному звіті НБУ за липень 2025.

При цьому у Нацбанку зазначали, що проблеми може викликати як різке підвищення тарифів, так і утримання їх на поточному рівні.

"Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення. Натомість триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", – йдеться у звіті НБУ.

Про те, що підтримка цін на комунальні послуги на рівні 2022 надто дорого обходиться бюджету, заявив також перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

"Якщо говорити більш конкретно про коригування цін на житлово-комунальні тарифи, то ми також чудово розуміємо, що сьогоднішнє субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави. Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами", – заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Тарифи на електрику підвищуватимуть щороку

Уже у вересні у ЗМІ з’явилась інформація про лист Мінекономіки, у якому йдеться про поступове підвищення тарифів з 2026 року.

"Я робив запит щодо цього листа у Мінекономіки і вже отримав всі дані щодо нього, – каже у коментарі Еспресо голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. – У цьому листі Мінекономіки чітко кажуть, що планують підвищити тарифи на електроенергію приблизно на 20% щорічно у найближчі три роки, з 2026 року починаючи".

Враховуючи, що на сьогодні тариф на електрику становить 4,32 грн/кВт·год, то при підвищенні на 20%, ціна кіловата може зрости до 5,18 грн.

За словами Олега Попенка, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги неминуче, оскільки ці тарифи надто відірвані від ринкових. Це створює проблеми насамперед для місцевих бюджетів, яким доводиться за свій кошт покривати різницю між тарифами для населення і для підприємств. Бо від початку повномаштабного вторгнення тарифи на електроенергію для підприємств зросли майже вдвічі, тоді як на тарифи для населення, за якими вони надають послуги, діє мораторій. Через це в теплокомуненерго та водоканалів накопичуються багатомільйонні борги. За даними експерта, борги водоканалів за електроенергію сягають близько 12 млрд грн.

"Це масова проблема в Україні. У нас одиниці водоканалів, які не мають проблем з оплатою за електроенергію. Більшість мають або поточну заборгованість, або вже прострочену заборгованість. Скажімо, Полтававодоканал оголосив з 1 вересня про зменшення тиску в системі, аби споживати мене електроенергії і менше за неї платити.

Що буде з цінами на газ для населення

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для населення за ціною 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Однак уже з травня 2026 року ціну можуть переглянути. Традиційно тарифи на газ та електрику в Україні підвищують по закінченню опалювального сезону, аби люди звикли до нових цін до того моменту, коли рахунки різко зростуть.

фото: Львівська філія "Газмережі"

"Ми ж розуміємо, що справа не лише в електроенергії. Будуть підвищувати також тарифи та газ. І МВФ, і НБУ неодноразово заявляли, що вартість газу для населення має бути ринкова. На сьогодні ринкова вартість газу – від 17 до 20 грн за кубометр. Звичайно, до такого рівня одномоментно тарифи для населення не піднімуть. Але навіть якщо буде 10-12 грн – це вже величезні кошти. Особливо з урахуванням того, що навіть при нинішніх тарифах заборгованість населення за житлово-комунальні послуги сягає 106 млрд грн – це не враховуючи окуповані території", – каже Олег Попенко.

При цьому тарифи на газ для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють також електрику зріс з 1 квітня 2025 року. Зокрема, для теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію ціна зросла з 16 500 до 18 000 гривень (з ПДВ) за 1000 куб. метрів газу. Для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, – з 10 950 до 14 000 гривень.

Також навесні затвердили тарифи на газ для газотурбінних та газопоршневих установок, які підприємства, зокрема комунальні, почали встановлювати, аби виробляти власну електрику на випадок відключень. Так, для установок, які виробляють виключно електричну енергію, тариф на газ становить 14 000 гривень. Для установок, які виробляють і електрику, і тепло – 18 000 грн.

Відповідно до урядової постанови, ці тарифи діють до 31 жовтня. При цьому ринкова ціна на газ для непобутових споживачів на 1 вересня цього року була на рівні 28 000 – 30 000 за тисячу кубометрів.