В Україні планують зменшити гендерний розрив у зарплатах: у Мінекономіки розповіли, як саме

Про це поінформувала пресслужба Мінекономіки.

Там констатували, що жінкам доводиться працювати більше, щоб отримувати стільки ж, скільки чоловіки, — в середньому за життя це 6,5 року додаткової праці.

Повномасштабна війна ускладнила економічне становище жінок: багато хто з них перебрав на себе роль голови домогосподарства, був змушений повністю брати на себе обов’язки з догляду за дітьми, займатися волонтерством тощо. Така добровільна чи вимушена необхідність поєднувати велику кількість різних ролей часто призводить до часткової або повної втрати роботи та доходів, зазначили у відомстві.

Торік уряд ухвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці, відповідно до якої Україна планує до 2030 року досягти скорочення гендерного розриву в оплаті праці з 18,6% до 13,6%.

У Мінекономіки зазначили, що працюють над змінами до трудового законодавства, зокрема легалізацією надомної чи дистанційної роботи, а також впроваджують програми для підтримки жіночих бізнесів.

"Вони (жінки, - ред.) можуть отримати гранти за програмою "Власна справа", гранти для ветеранок та дружин ветеранів, а також до пів мільйона можуть отримати дружини полеглих захисників. Діє програма "Створюй!" — це до 15 тисяч доларів для власниць чи керівниць виробництв. Доступні програми з навчання та перенавчання. Наприклад, ваучери чи програми, які ми запускаємо спільно з партнерами. Такі кроки в першу чергу сприятимуть стійкості економіки", – розповіла очільниця відомства перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

З 18 вересня Мінекономіки за підтримки ООН, Офісу першої леді та уряду Швеції розпочинають втілення національної інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!". Її мета — сприяти подоланню гендерних стереотипів щодо професійного розвитку жінок, привернути увагу до проблеми гендерного розриву в оплаті праці між чоловіками й жінками, а також закликати до спільних зусиль щодо підтримки професійної реалізації жінок та їхнього рівного представлення в будь-якій сфері.