Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Україна прагне залучати більше жінок до розмінування

Україна прагне залучати більше жінок до розмінування

30 квітня, 2024 вiвторок
10:59
Економіка міни, замінований пляж

Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, у тому числі дефіцит операторів із розмінування, тому прагне залучати до цього процесу жінок

Про це йшлося на зустрічі першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко з послом Канади  у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, передає пресслужба Мінекономіки України.

"Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель", - сказала Свириденко.

За її словами, Кабмін прагне забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів і ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. У цьому напрямку держава розраховує на підтримку Канади. Зокрема уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм із навчання протимінній діяльності, зокрема, для жінок.

"Гендерна рівність розглядається як невіддільна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування. На цей час в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека". Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", - резюмувала посадовиця.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

Теги:
Новини
Україна
Канада
Війна з Росією
Читайте також:
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
28 квітня, 2024 неділя
Головнокомандувач ЗСУ Сирський: на Покровськ та Курахове наступають 4 ворожі бригади, у напрямку Харкова росіяни нарощують чисельність
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Україна ЄС
29 квітня, 2024 понедiлок
У Мін'юсті уточнили інформацію про тимчасовий відступ України від Конвенції з прав людини
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 квітня
11:34
Ексклюзив
У владі говорять, що марафон буде тривати до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного
11:27
Рівненська АЕС
У США готуються до введення ембарго на російський уран, – Bloomberg
11:19
TikTok
Фон дер Ляєн припустила можливість блокування TikTok у ЄС
11:19
Ісландія
Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року
11:16
Оновлено
Обстріл, Харків
РФ зранку атакувала цивільні об'єкти Харкова: є загиблий, 7 поранених
11:10
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
11:03
Естонія
У Естонії заявили, що не висилатимуть українців призовного віку з протермінованими паспортами
11:02
Нацбанк України
У НБУ розповіли, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята
10:51
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон хоче поглибити особистий зв’язок із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на РФ, - Bloomberg
10:46
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 30 квітня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 квітня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:34
Польща
У МЗС Польщі стверджують, що заяви Дуди щодо ядерної зброї наражають країну на небезпеку з боку РФ
10:24
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Очільник Нафтогазу Чернишов закликав ЄС захистити газові сховища від атак РФ
10:19
СБУ затримали підозрювану
Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала підозрювану
10:12
Колумбія, ветоліт
У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів
10:05
OPINION
Карл Волох
Трамп підриває довіру до Америки
10:00
День прикордонника України
30 квітня - День прикордонника України. Яке ще свято відзначаємо та прикмети цього дня
09:49
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
В Індонезії відбувається виверження вулкана Руанг, влада оголосила найвищий рівень тривоги
09:39
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай продовжує допомагати РФ відновлювати ВПК, - Згурець
09:37
Оновлено
Росіяни обстріляли Одесу: загинули 5 людей та собака, 32 поранених. У місті оголосили день жалоби
09:28
на фото прикордонник
У День прикордонника України Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"
09:00
цензура
Спільнота Медіаруху закликає владу припинити тиск на Суспільне, - звернення
08:56
Ексклюзив
Часів Яр
У Часовому Ярі залишається 682 цивільних громадян, - начальник міської ВА Чаус
08:27
Південнокитайське море
Китай відігнав корабель Філіппін зі спірних вод
08:19
Оновлено
В окупованих Сімферополі та Джанкої вночі були чутні вибухи: РФ каже про атаку ракетами ATACMS
08:03
OPINION
Борислав Береза
Біля Зеленського — або пристосуванці, або корупціонери
08:02
знищений російський танк Т-72
Грошова винагорода для ЗСУ: речник Міноборони назвав суми виплат за знищення техніки РФ
07:42
Інфографіка
Знищений російський танк
Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення
07:28
Нацрада
У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію держави в Telegram
07:15
Верховна Рада
Депутати групи "За майбутнє" виправдовують відсутність на засіданнях Ради, - Bihus.Info
06:55
російський Червоний Хрест
"Попри зв'язки з Кремлем": Червоний Хрест відмовився призупиняти членство російського відділення
06:42
Пентагон
Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці
06:29
транспорт аеропорти Молдова світ
Кишинів обмежить доступ до аеропорту через вимоги безпеки
06:26
ДТП
У Перу перекинувся автобус: щонайменше 25 загиблих
06:19
Військове командування РФ стоїть перед вибором: ISW оцінив план ймовірного російського наступу
05:36
Молдова
У Британії попередили Молдову про гібридні атаки з боку РФ, - Bloomberg
05:08
війна з росією безпілотник
У Тамбові роми привезли здавати на брухт БПЛА, імовірно російський
04:40
Росія пропаганда США
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
04:12
Врбетіце. Головна брама
Вибухи у Врбетіце у 2014 році організувала РФ для блокування постачань в Україну, - поліція Чехії
03:16
спека
На Філіппінах через аномальну спеку зупиняють заняття у школах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV