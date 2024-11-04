В Україні розробили вимоги до зведення будівель із низьким енергоспоживанням
В Україні розробили вимоги до будівництва споруд із низьким енергоспоживанням. Перехід на зведення будівель NZEB передбачений Директивами Євросоюзу
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.
"NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) — це будівлі з близьким до нульового споживання енергії. Такі будівлі мають високі показники енергоефективності, а значна частина їхнього енергоспоживання забезпечується з відновлювальних джерел енергії, як то вітер або сонце", - пояснили у відомстві.
Там зазначили, що перехід на будівництво споруд NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводять за цим стандартом із 2020 року. Україна взяла на себе відповідне зобов'язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.
"Перехід на будівництво за стандартом NZEB — це важливий крок на шляху до зниження енергоспоживання та енергетичної незалежності", – зауважили у міністерстві.
У розробці вимог брали участь провідні фахівці та організації у сфері енергоефективності.
"Такі будівлі забезпечують не лише затишок, комфорт та екологічність, але й дають змогу заощаджувати сімейний бюджет на оплаті комунальних послуг та енергетичних ресурсів", - додали у відомстві й опублікували відео, в якому показали, як виглядають будівлі за новим стандартом.
- 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
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