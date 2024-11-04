В Україні розробили вимоги до зведення будівель із низьким енергоспоживанням

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) — це будівлі з близьким до нульового споживання енергії. Такі будівлі мають високі показники енергоефективності, а значна частина їхнього енергоспоживання забезпечується з відновлювальних джерел енергії, як то вітер або сонце", - пояснили у відомстві.

Там зазначили, що перехід на будівництво споруд NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводять за цим стандартом із 2020 року. Україна взяла на себе відповідне зобов'язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

"Перехід на будівництво за стандартом NZEB — це важливий крок на шляху до зниження енергоспоживання та енергетичної незалежності", – зауважили у міністерстві.

У розробці вимог брали участь провідні фахівці та організації у сфері енергоефективності.

"Такі будівлі забезпечують не лише затишок, комфорт та екологічність, але й дають змогу заощаджувати сімейний бюджет на оплаті комунальних послуг та енергетичних ресурсів", - додали у відомстві й опублікували відео, в якому показали, як виглядають будівлі за новим стандартом.