В Україні створять потужності для виготовлення компонентів для малих модульних реакторів
В Україні створять потужності для виробництва ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Відповідну угоду підписали в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.
"Ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки. Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики", - зазначив Котін.
Водночас міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що підписання цієї угоди - це важливий внесок у розвиток атомної галузі та економіки України. Крім того, такий крок дозволить поглибити українсько-американське партнерство і стане поштовхом до розвитку української енергетики за провідними технологіями.
- Раніше державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.
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