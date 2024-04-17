В Україні створять потужності для виготовлення компонентів для малих модульних реакторів

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Відповідну угоду підписали в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.

"Ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки. Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики", - зазначив Котін.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що підписання цієї угоди - це важливий внесок у розвиток атомної галузі та економіки України. Крім того, такий крок дозволить поглибити українсько-американське партнерство і стане поштовхом до розвитку української енергетики за провідними технологіями.