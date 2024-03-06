В Україні запрацювала нова свердловина, яка приносить державі близько 400 тис. куб. м газу на добу
АТ "Укргазвидобування" запустило нову свердловину, що стала четвертою з початку року. Вона дає Україні близько 400 тис. куб. м газу на добу
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Зазначено, що ідея запуску свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів, який є частиною групи "Нафтогаз". У повідомленні зауважують, що працівники змогли правильно оцінити потенціал старого родовища, визначити ділянку для закладання свердловини й довели перспективність буріння в зоні.
Також упродовж роботи було встановлено рекорд проходки однієї бригади: за 24 години вона пробурила 905 метрів.
"Завдяки ефективній роботі фахівців Укрбургазу, свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом – всього за 105 днів", - додали в Нафтогаз.
- 8 лютого повідомлялося, що Укргазвидобування запустило дві нові високодебітні свердловини: вони забезпечать видобуток 550 тисяч куб. м газу на добу.
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