В Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло 21 серпня
У середу, 21 серпня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до кінця доби
Про це повідомило Укренерго.
Вказано, що 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 - дві черги відключень одночасно.
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"В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.
- У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.
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