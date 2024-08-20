В Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло 21 серпня

Про це повідомило Укренерго.

Вказано, що 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 - дві черги відключень одночасно.

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"В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в Укренерго.