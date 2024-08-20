В Укренерго спрогнозували ситуацію щодо відключень електрики на наступний тиждень

Про ситуацію з електроенергією в етері "Громадського радіо" розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - каже Кудрицький.

За словами голови правління Укренерго, вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень.

"В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – йдеться у повідомленні.