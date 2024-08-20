В Укренерго спрогнозували ситуацію щодо відключень електрики на наступний тиждень
У разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії
Про ситуацію з електроенергією в етері "Громадського радіо" розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - каже Кудрицький.
За словами голови правління Укренерго, вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень.
"В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – йдеться у повідомленні.
- У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні. Це за умови відсутності російських обстрілів.
- У середу, 21 серпня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до кінця доби.
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