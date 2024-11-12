Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом

Про це інформує Bloomberg.

Вказано, що зростанню вартості біткоїна до 88 тисяч доларів сприяла підтримка цифрових активів новообраним президентом Дональдом Трампом. З моменту виборів, які відбулись 5 листопада, біткойн зріс більш ніж на 30%, майже щодня встановлюючи рекордні максимуми.

"Біткойн продовжує перевершувати очікування, встановлюючи нові максимуми. Ринок рухається так, ніби нарешті зрозумів, що наступні кілька років ми перебуватимемо на беззаперечному бичачому ринку", - зазначив директор з досліджень Cumberland Labs Кріс Ньюхаус.

Акції компаній, пов'язаних з криптовалютами, також зросли. Біткоїн-проксі MicroStrategy подорожчав на 26%, а американська криптовалютна біржа Coinbase підскочила на 20%. Акції криптовалютних майнерів MARA Holdings та Riot Platforms зросли на 29% та 17% відповідно.

"Трейдери біткойн-опціонів вже придивляються до історичної ціни в 100 тисяч доларів за оригінальну криптовалюту. Інвестори роблять ставки на те, що біткойн подолає цей рубіж вже до кінця року, згідно з даними біржі криптоопціонів Deribit", - зазначає видання.