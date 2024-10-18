Ваучери на навчання з початку року отримали 20 тис. українців: які професії найпопулярніші

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні однією з ключових проблем ринку праці є структурне безробіття. Один з ефективних способів подолати цей виклик — це навчання та перекваліфікація... Цього року 20 тисяч українців скористалися цією можливістю, а держава профінансувала їхнє навчання на суму 223 млн грн", — розповіла очільниця відомства Юлія Свириденко.

Найпопулярнішими спеціальностями цьогоріч є медсестринство (видано 3629 ваучерів), психологія (3144), дошкільна освіта (861). Також у переліку такі професії, як кухар, тракторист і кондитер.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

У відомстві нагадали, що наразі отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком), ветерани, учасники бойових дій, ВПО працездатного віку, люди з інвалідністю, а також ті, хто дістав поранення внаслідок військової агресії або побував у полоні.