Уряд вирішив розширити програму безоплатного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
Кабмін на засіданні 15 жовтня схвалив законопроєкт, яким пропонує надати право на отримання ваучера на навчання за урядовою програмою особам старше 35 років
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Вказаний законопроєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через професійне навчання. Він надає право переселенцям працездатного віку та людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання, навіть без вимоги наявності відповідної роботи.
Кабінет Міністрів пропонує розширити програму ваучерів на безоплатне навчання також для учасників бойових дій і людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, незалежно від дати їхнього звільнення з військової служби.
Також уряд пропонує надавати ваучери особам старше 35 років. Зараз ця опція доступна лише для людей 45+.
Документом передбачено, щоб безробітні, які проходять професійне навчання за скеруванням центру зайнятості, могли отримувати допомогу під час підготовки.
Законопроєкт також передбачає розширення соціальних послуг, включно з оцінюванням і визнанням результатів неформального чи інформального навчання для зареєстрованих безробітних із присвоєнням відповідних професійних кваліфікацій.
Як отримати ваучер на навчання
- обрати спеціальність, професію та місце навчання;
- подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).
Упродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.
- Раніше у Мінекономіки розповідали, які професії українці обирають найчастіше для навчання за ваучерами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.8Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе