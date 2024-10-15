Уряд вирішив розширити програму безоплатного навчання за ваучерами та підтримку безробітних

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Вказаний законопроєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через професійне навчання. Він надає право переселенцям працездатного віку та людям з інвалідністю отримувати ваучери на навчання, навіть без вимоги наявності відповідної роботи.

Кабінет Міністрів пропонує розширити програму ваучерів на безоплатне навчання також для учасників бойових дій і людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, незалежно від дати їхнього звільнення з військової служби.

Також уряд пропонує надавати ваучери особам старше 35 років. Зараз ця опція доступна лише для людей 45+.

Документом передбачено, щоб безробітні, які проходять професійне навчання за скеруванням центру зайнятості, могли отримувати допомогу під час підготовки.

Законопроєкт також передбачає розширення соціальних послуг, включно з оцінюванням і визнанням результатів неформального чи інформального навчання для зареєстрованих безробітних із присвоєнням відповідних професійних кваліфікацій.

Як отримати ваучер на навчання

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Упродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.