Від початку 2024 року Україна експортувала 3,7 млн тонн вантажів через дунайські порти

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив Кубраков, Україна доставляє контейнери до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею.

Він зауважив, що українські порти на Дунаї мають потенціал для зростання.

Раніше міністр заявив, що Україна розглядає експорт через нижній Дунай, "оскільки Румунія є більш передбачуваною, ніж польський кордон".