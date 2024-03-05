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Від початку 2024 року Україна експортувала 3,7 млн тонн вантажів через дунайські порти

5 березня, 2024 вiвторок
15:01
Економіка на фото торбинки з зерном

Віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна від початку 2024 року експортувала через дунайські порти 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн - це зернові та олія

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив Кубраков, Україна доставляє контейнери до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею.

Він зауважив, що українські порти на Дунаї мають потенціал для зростання.

Раніше міністр заявив, що Україна розглядає експорт через нижній Дунай, "оскільки Румунія є більш передбачуваною, ніж польський кордон".

  • 22 лютого повідомлялось, що українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.
Теги:
Україна
Словаччина
Німеччина
Болгарія
зерно
Австрія
експорт зерна
Сербія
Угорщина
зернові
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