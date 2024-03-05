Від початку 2024 року Україна експортувала 3,7 млн тонн вантажів через дунайські порти
Віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна від початку 2024 року експортувала через дунайські порти 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн - це зернові та олія
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначив Кубраков, Україна доставляє контейнери до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею.
Він зауважив, що українські порти на Дунаї мають потенціал для зростання.
Раніше міністр заявив, що Україна розглядає експорт через нижній Дунай, "оскільки Румунія є більш передбачуваною, ніж польський кордон".
- 22 лютого повідомлялось, що українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.
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