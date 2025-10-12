Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години

Про це посадовець розповів у себе в ТГ-каналі в неділю, 12 жовтня 2025 року.

"З початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів. Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух", - зазначив він.

Зростають і втрати особового складу працівників української залізниці.

"За час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків. Вічна слава героям!", - додав Кулеба.