Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба навів статистику втрат серед залізничників від початку повномасштабного вторгнення, а також останніх атак по рухомому складу та інфраструктурі залізниці
Про це посадовець розповів у себе в ТГ-каналі в неділю, 12 жовтня 2025 року.
"З початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів. Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух", - зазначив він.
Зростають і втрати особового складу працівників української залізниці.
"За час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків. Вічна слава героям!", - додав Кулеба.
- Нагадаємо, останнім часом армія РФ застосовує тактику прицільних ударів "шахедами" по локомотивах. Зокрема, таке спостерігається в близьких до фронту та кордону областіх Лівобережної України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе