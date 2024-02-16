Відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США, - історик Снайдер
Американський історик Тімоті Снайдер, який спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи, вважає, що відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США
Про це Снайдер заявив на засіданні IGP, присвяченому майбутньому України, перспективам та викликам відбудови.
За його словами, майбутнє членство України в Європейському Союзі є життєво важливим не лише для України, а й для ЄС та США.
"Це буде не лише в інтересах України, а й в інтересах Європейського Союзу з багатьох причин: освічена робоча сила, доступ до певних ресурсів, сільського господарства. Це також буде новий моральний і політичний виклик для Європейського Союзу, який, на мою думку, є дуже важливим. Їхня історія про 1945 рік себе вичерпала. Їм потрібна інша історія, інший виклик. І це саме він. Це виклик для цього покоління європейців", - стверджує він.
Історик також підкреслив, що для ЄС та США важливо брати участь у відновленні України.
"Відновлення, про яке ми говоримо, - це майбутнє. Коли ми думаємо про участь у цьому відновленні, ми можемо озирнутися назад і подумати, що нам, американцям, подобається в минулому столітті? План Маршалла. Що добре спрацювало для нас економічно і з погляду всіх інших можливих розрахунків чи інтересів? Також план Маршалла. Відновлення - це не лише те, що ми робимо для того, щоб українці мали краще майбутнє. Це також те, що ми робимо для того, щоб ми мали краще майбутнє в усіх можливих вимірах", - підкреслив Снайдер.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявили що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", де ЄС відіграватиме важливу роль.
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