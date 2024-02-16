Відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США, - історик Снайдер

Про це Снайдер заявив на засіданні IGP, присвяченому майбутньому України, перспективам та викликам відбудови.

За його словами, майбутнє членство України в Європейському Союзі є життєво важливим не лише для України, а й для ЄС та США.

"Це буде не лише в інтересах України, а й в інтересах Європейського Союзу з багатьох причин: освічена робоча сила, доступ до певних ресурсів, сільського господарства. Це також буде новий моральний і політичний виклик для Європейського Союзу, який, на мою думку, є дуже важливим. Їхня історія про 1945 рік себе вичерпала. Їм потрібна інша історія, інший виклик. І це саме він. Це виклик для цього покоління європейців", - стверджує він.

Історик також підкреслив, що для ЄС та США важливо брати участь у відновленні України.

"Відновлення, про яке ми говоримо, - це майбутнє. Коли ми думаємо про участь у цьому відновленні, ми можемо озирнутися назад і подумати, що нам, американцям, подобається в минулому столітті? План Маршалла. Що добре спрацювало для нас економічно і з погляду всіх інших можливих розрахунків чи інтересів? Також план Маршалла. Відновлення - це не лише те, що ми робимо для того, щоб українці мали краще майбутнє. Це також те, що ми робимо для того, щоб ми мали краще майбутнє в усіх можливих вимірах", - підкреслив Снайдер.