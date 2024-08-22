Відключень електроенергії 23 серпня не прогнозують, - Укренерго

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 23 серпня, застосування відключень не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що якщо ситуація зміниться, то про це повідомлять додатково. В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо