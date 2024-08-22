Відключень електроенергії 23 серпня не прогнозують, - Укренерго
У п'ятницю, 23 серпня, енергетики не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії
Про це інформує Укренерго.
"Завтра, 23 серпня, застосування відключень не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Наступні три місяці в Україні можуть пройти без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, - радник прем'єра
Вказано, що якщо ситуація зміниться, то про це повідомлять додатково. В Укренерго закликали споживати електроенергію ощадливо
- У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.61Продаж 46.3
- Актуальне
- Важливе