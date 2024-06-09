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Відключення світла, нестача зерна, мобілізація: асоціація пекарів попереджає про можливе подорожчання хліба на 30%

9 червня, 2024 неділя
17:32
Економіка хліб

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко спрогнозував подорожчання хліба найближчими місяцями на 30%. Серед причин: відключення світла, нестача зерна і мобілізація

Зміст

Про це інформує AgroPortal.ua.

За словами Дученка, попри те, що більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, їх усе одно зачіпає періодичне відключення електроенергії. Тому деякі з них переходять на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання", - зауважив він, додавши, що наразі вже фіксуються випадки, коли заводи не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів.

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" додав, що ті заводи, які мають змогу працювати на генераторах, мають бути попереджені про відключення, "щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше".

Крім того, як зауважив Дученко, графіки відключення не підходять для підприємств хлібної галузі, оскільки це перериває технологічний цикл, що призводить до зміни графіку випуску хліба. Так, у разі, якщо відключення триває 2 години, то графік зміститься на 8 годин. 

Зокрема, ситуація в енергосистемі впливає й на цінотворення хліба. Дученко пояснив, що у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі - 1,5 грн.

Також, за його словами, проблемою для хлібної галузі є бронювання.  Наразі внаслідок відсутності людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

Дученко наголосив, що постанова про відтермінування бронювання на три місяці не розв'язує проблеми, адже є працівники, бронювання яких закінчилося до оприлюднення першої постанови про відстрочення на місяць.

"Документи подаються, але через навіть пунктуаційну помилку вони можуть бути повернуті без роз’яснення. Готується знову пакет документів. Процес займає від тижня до місяця. За цей час людина може бути мобілізована", - зазначив він.

Ще однією проблемою є відсутність зерна другого і третього класу.

"Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%.", - наголосив Дученко, зауваживши, що до всього цього ще й додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

Як підсумок, президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" зазначив, що, зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці - ще на 20%.

  • У Мінцифри розповіли внаслідок чого під час відключень електроенергії погіршується мобільний зв'язок та якість інтернету.

Теги:
Суспільство
Україна
зерно
мобілізація
графік вимкнення світла
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