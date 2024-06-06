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У Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла погіршується мобільний звʼязок та інтернет

6 червня, 2024 четвер
01:53
Технології телефон

У Мінцифри розповіли внаслідок чого під час відключень електроенергії погіршується мобільний зв'язок та якість інтернету

Зміст

Про це інформує Мінцифра. 

Зазначається, що під час відключень світла можна спостерігати нестабільний зв'язок або зміну мобільного інтернету з 4G на Е через перенавантаження мереж мобільних операторів. 

"Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними", - йдеться у повідомленні. 

У Мінцифри також дали поради щодо того, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень. У міністерстві радять:

  • завантажити у Дії мапу Пунктів незламності, адже там можна зарядити телефон та підключитися до інтернету
  • підключитися до нацроумінгу
  • під'єднатися до інтернет-провайдера, який використовує технологію xPON

Раніше Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК. 

Теги:
Суспільство
Україна
Енергетика
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