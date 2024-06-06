У Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла погіршується мобільний звʼязок та інтернет

Про це інформує Мінцифра.

Зазначається, що під час відключень світла можна спостерігати нестабільний зв'язок або зміну мобільного інтернету з 4G на Е через перенавантаження мереж мобільних операторів.

"Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також дали поради щодо того, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень. У міністерстві радять:

завантажити у Дії мапу Пунктів незламності, адже там можна зарядити телефон та підключитися до інтернету

підключитися до нацроумінгу

під'єднатися до інтернет-провайдера, який використовує технологію xPON

Раніше Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.