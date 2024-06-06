У Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла погіршується мобільний звʼязок та інтернет
У Мінцифри розповіли внаслідок чого під час відключень електроенергії погіршується мобільний зв'язок та якість інтернету
Про це інформує Мінцифра.
Зазначається, що під час відключень світла можна спостерігати нестабільний зв'язок або зміну мобільного інтернету з 4G на Е через перенавантаження мереж мобільних операторів.
"Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри також дали поради щодо того, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень. У міністерстві радять:
- завантажити у Дії мапу Пунктів незламності, адже там можна зарядити телефон та підключитися до інтернету
- підключитися до нацроумінгу
- під'єднатися до інтернет-провайдера, який використовує технологію xPON
Раніше Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
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