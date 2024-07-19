Відключення світла: в Україні виявили порушення справедливого розподілу електрики в 6 областях

Про це повідомляє Держенергонагляд.

Зазначається, що перевірки проводилися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівники створювали перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду та не допускали їх до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

У Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі затверджені графіки погодинного відключення виконують не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до графіків відключення.

Водночас велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії.

"Стосовно ситуації у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ. Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ", - йдеться у повідомленні.

Також на офіційному сайті ОСР постійно наводиться недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги відключень, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям.