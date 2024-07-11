Держенергонагляд перевірить, чи справедливо обленерго застосовують графіки вимкнень світла

Про це повідомляє голова Держенергонагляду Руслан Слободян, передає відомство.

"Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка", - заявив Руслан Слободян.

За його словами, на місцях перевірок буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії.

Голова Держенергонагляду уточнив, що наразі Дніпропетровщина перебуває в лідерах за кількістю скарг. У відомстві припустили, що поглиблена перевірка, ймовірно, розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 - 6 регіонах.

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"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", - сказав Слободян.