Три та чотири черги: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 11 липня

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде залучено три черги", - йдеться у повідомленні.

Причиною посилення обмежень в Укренерго назвали зростання споживання через спеку.

При цьому в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині енергетики можуть застосовувати світло-сіру зону відключень.

У компанії запевнили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про зміни в графіках енергетики обіцяють поінформувати додатково.