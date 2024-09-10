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Головна Економіка Як вигідно та терміново продати квартиру в Києві у зв'язку з від'їздом
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Як вигідно та терміново продати квартиру в Києві у зв'язку з від'їздом

Анна Хотіна
10 вересня, 2024 вiвторок
11:24
Економіка

Де взяти велику суму для переїзду до іншого міста чи країни? Крім особистих заощаджень та фінансових запасів, перше, що спадає на думку, звичайно ж, нерухомість як основний актив. Якщо сім'я їде з серйозними намірами залишитися на новому місці, продаж квартири буде найбільш правильним рішенням

Зміст

Продаж нерухомості практично завжди займає багато часу та енергії. Але як бути в ситуації, коли все необхідно зробити терміново та наскільки вигідна послуга викуп квартир у Києві дорого?

Наскільки реально самому терміново продати квартиру в Києві

Зазвичай самостійний продаж квартири через оголошення вимагає активної участі або особистої присутності. Йдеться як про наявність вільного часу для показу, так і про постійне оновлення своєї пропозиції, оскільки будь-яке нове оголошення через тиждень втрачається у стрічці пабліків/груп/каналів.

З якими ще проблемами можна стикнутися під час самостійного продажу квартири:

  • Визначення ринкової вартості. Не знаючи нюансів ринку нерухомості, власнику дуже складно вгадати з адекватною ціною, як правило, вона завищена, що одразу відсікає значну частину потенційних покупців;

  • Конфліктні ситуації із покупцями. Будь-який покупець хоче придбати об'єкт дешевше, намагається виторгувати якнайбільше, не наводячи при цьому аргументи. Це сильно дратує власника;

  • Строки угоди. Найчастіше де вони конкретні чи завжди зрушуються. Пов'язано це з тим, що покупець ще не знайшов потрібної суми або ось-ось продасть свою нерухомість;

  • Самостійний пошук нотаріуса та юридичної допомоги для правильного оформлення угоди купівлі-продажу.

Всі ці проблеми легко вирішуються за допомогою фахівців, у ролі яких може виступати агентство нерухомості або організація, що пропонує викуп квартир у Києві дорого, за ринковою ціною або з комісією.

Комерційні пропозиції щодо термінового продажу квартир

Одна з найбільших українських фінансових компаній "Банкнота" пропонує кілька варіантів:

  1. Викуп квартир у Києві дорого за ринковою вартістю протягом 30 днів. Компанія бере на себе зобов'язання знайти покупця за місяць з умовою оплати невеликої комісії;

  2. Терміновий викуп квартири протягом 1-2 днів. Такий продаж буде менш вигідним, оскільки послуга надається під 10% комісії від ринкової вартості. У той же час це найреальніший спосіб у стислий термін вирішити всі питання та отримати велику суму необхідну для переїзду.

Як і агентства, фінансові компанії залучають свої особисті клієнтські бази та можуть знаходити реальних покупців. Власнику надається сервіс: безкоштовне оцінювання квартири, витрати на нотаріуса за рахунок компанії, допомога юристів при оформленні угоди та вирішення непередбачених питань.


 
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