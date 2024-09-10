Як вигідно та терміново продати квартиру в Києві у зв'язку з від'їздом

Продаж нерухомості практично завжди займає багато часу та енергії. Але як бути в ситуації, коли все необхідно зробити терміново та наскільки вигідна послуга викуп квартир у Києві дорого?

Наскільки реально самому терміново продати квартиру в Києві

Зазвичай самостійний продаж квартири через оголошення вимагає активної участі або особистої присутності. Йдеться як про наявність вільного часу для показу, так і про постійне оновлення своєї пропозиції, оскільки будь-яке нове оголошення через тиждень втрачається у стрічці пабліків/груп/каналів.

З якими ще проблемами можна стикнутися під час самостійного продажу квартири:

Визначення ринкової вартості. Не знаючи нюансів ринку нерухомості, власнику дуже складно вгадати з адекватною ціною, як правило, вона завищена, що одразу відсікає значну частину потенційних покупців;

Конфліктні ситуації із покупцями. Будь-який покупець хоче придбати об'єкт дешевше, намагається виторгувати якнайбільше, не наводячи при цьому аргументи. Це сильно дратує власника;

Строки угоди. Найчастіше де вони конкретні чи завжди зрушуються. Пов'язано це з тим, що покупець ще не знайшов потрібної суми або ось-ось продасть свою нерухомість;

Самостійний пошук нотаріуса та юридичної допомоги для правильного оформлення угоди купівлі-продажу.

Всі ці проблеми легко вирішуються за допомогою фахівців, у ролі яких може виступати агентство нерухомості або організація, що пропонує викуп квартир у Києві дорого, за ринковою ціною або з комісією.

Комерційні пропозиції щодо термінового продажу квартир

Одна з найбільших українських фінансових компаній "Банкнота" пропонує кілька варіантів:

Викуп квартир у Києві дорого за ринковою вартістю протягом 30 днів. Компанія бере на себе зобов'язання знайти покупця за місяць з умовою оплати невеликої комісії; Терміновий викуп квартири протягом 1-2 днів. Такий продаж буде менш вигідним, оскільки послуга надається під 10% комісії від ринкової вартості. У той же час це найреальніший спосіб у стислий термін вирішити всі питання та отримати велику суму необхідну для переїзду.

Як і агентства, фінансові компанії залучають свої особисті клієнтські бази та можуть знаходити реальних покупців. Власнику надається сервіс: безкоштовне оцінювання квартири, витрати на нотаріуса за рахунок компанії, допомога юристів при оформленні угоди та вирішення непередбачених питань.