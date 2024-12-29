Як зміняться ціни на пальне в Україні у 2025 році

Вартість пального дуже важлива, адже його підвищення може призвести до збільшення витрат на транспортування, що автоматично позначається на вартості товарів і послуг для кінцевого споживача.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", ще 2 січня 2024 року середня вартість бензину А-95 становила 51,42 грн/л, дизельного пального – 51,44 грн/л. До кінця 2024 року ціни піднялися, станом на 26 грудня літр бензину А-95 коштував близько 55,53 грн, а дизелю - 52,44 грн.

Чи відбудеться підвищення цін на пальне у 2025 році

У 2025 році ціни на пальне в Україні, ймовірно, можуть зростати через кілька важливих факторів, якими є:

світові ціни на нафту;

законодавчі ініціативи.

Так, від 1 вересня 2024 року набрав чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо, який передбачає поступове збільшення ставок до 2028 року. З початку 2025 року акцизи зростуть:

на бензин – із 242,6 до 271,7 євро за тонну;

на дизельне пальне – із 177,6 до 215,7 євро за тонну;

на автогаз – зі 165 до 193 євро за тонну.

Таке підвищення може призвести до збільшення вартості палива приблизно на 1,5 грн за літр. Крім того, важливим чинником, що може вплинути на ціну, є введення авансового податку на прибуток для АЗС. Проблема полягає в тому, що сума такого платежу є фіксованою та не залежить від обсягу продажу на кожній окремій автозаправці. Експерт паливного ринку Леонід Косянчук зазначає:

Виходить, що АЗС на якомусь жвавому перехресті чи заправка десь між селами, мають сплачувати однакову суму – 60 тис. грн авансу. Найцікавіше, що переплачена сума податку не повертається платнику та не йде в рахунок майбутніх платежів.

Косянчук прогнозує, що такі дії можуть призвести до зменшення кількості АЗС з-поміж дискаунтерів, а отже, це негативно позначиться на вартості пального.

Водночас зростання світового видобутку нафти, згідно з прогнозами EIA, може стабілізувати ціни на нафту та нафтопродукти, що дасть змогу стримати різкі коливання вартості на пальне в Україні.