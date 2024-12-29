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Як зміняться ціни на пальне в Україні у 2025 році

Крістіна Слончак
29 грудня, 2024 неділя
11:10
Економіка Ціни на пальне, АЗС

Ціна на пальне – це не лише питання бюджету кожного водія, а й важливий економічний показник, який впливає на всі сфери життя

Зміст

Вартість пального дуже важлива, адже його підвищення може призвести до збільшення витрат на транспортування, що автоматично позначається на вартості товарів і послуг для кінцевого споживача.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", ще 2 січня 2024 року середня вартість бензину А-95 становила 51,42 грн/л, дизельного пального – 51,44 грн/л. До кінця 2024 року ціни піднялися, станом на 26 грудня літр бензину А-95 коштував близько 55,53 грн, а дизелю - 52,44 грн. 

Чи відбудеться підвищення цін на пальне у 2025 році

У 2025 році ціни на пальне в Україні, ймовірно, можуть зростати через кілька важливих факторів, якими є:

  • світові ціни на нафту;
  • законодавчі ініціативи.

Так, від 1 вересня 2024 року набрав чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо, який передбачає поступове збільшення ставок до 2028 року. З початку 2025 року акцизи зростуть: 

  • на бензин – із 242,6 до 271,7 євро за тонну; 
  • на дизельне пальне – із 177,6 до 215,7 євро за тонну; 
  • на автогаз – зі 165 до 193 євро за тонну. 

Таке підвищення може призвести до збільшення вартості палива приблизно на 1,5 грн за літр. Крім того, важливим чинником, що може вплинути на ціну, є введення авансового податку на прибуток для АЗС. Проблема полягає в тому, що сума такого платежу є фіксованою та не залежить від обсягу продажу на кожній окремій автозаправці. Експерт паливного ринку Леонід Косянчук зазначає

Виходить, що АЗС на якомусь жвавому перехресті чи заправка десь між селами, мають сплачувати однакову суму – 60 тис. грн авансу. Найцікавіше, що переплачена сума податку не повертається платнику та не йде в рахунок майбутніх платежів.

Косянчук прогнозує, що такі дії можуть призвести до зменшення кількості АЗС з-поміж дискаунтерів, а отже, це негативно позначиться на вартості пального. 

Дизпаливо

Водночас зростання світового видобутку нафти, згідно з прогнозами EIA, може стабілізувати ціни на нафту та нафтопродукти, що дасть змогу стримати різкі коливання вартості на пальне в Україні. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
газ
ціни на пальне
ціни на бензин
ціни на нафту
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