Японія продовжила торговельні санкції проти РФ ще на рік

Про це повідомляє Kyodo.

Термін дії встановлених Токіо антиросійських обмежень - один рік, після чого уряд країни продовжує їх на наступний рік. Тобто нинішнє рішення стало другим продовженням санкційного терміну.

У квітні 2022 року парламент Японії дав зелене світло позбавленню Росію переваг і преференцій у торгівлі, таких як застосування нижчих тарифів в рамках заходів покарання РФ за вторгнення в Україну.

Міністр фінансів Сюнічі Сузукі заявив на пресконференції в п’ятницю, що Японія у співпраці з міжнародною спільнотою продовжуватиме і збільшуватиме тиск на Росію за розв’язану нею в лютому 2022 року війну проти України.

Таким чином, до кінця березня 2025 року весь російський імпорт до Японії буде обкладатися підвищеними митами. Зокрема, йдеться про 5-відсоткове оподаткування постачань лосося (проти попередньої ставки 3,5%) та збільшене до 6% мито на імпорт крабів (довоєнний показник становив 4%).