Японія продовжила торговельні санкції проти РФ ще на рік
29 березня уряд Японії схвалив рішення продовжити ще на рік дію постанови про позбавлення Росії торговельного статусу "найбільшого сприяння" у рамках економічних санкцій через її вторгнення в Україну
Про це повідомляє Kyodo.
Термін дії встановлених Токіо антиросійських обмежень - один рік, після чого уряд країни продовжує їх на наступний рік. Тобто нинішнє рішення стало другим продовженням санкційного терміну.
У квітні 2022 року парламент Японії дав зелене світло позбавленню Росію переваг і преференцій у торгівлі, таких як застосування нижчих тарифів в рамках заходів покарання РФ за вторгнення в Україну.
Міністр фінансів Сюнічі Сузукі заявив на пресконференції в п’ятницю, що Японія у співпраці з міжнародною спільнотою продовжуватиме і збільшуватиме тиск на Росію за розв’язану нею в лютому 2022 року війну проти України.
Таким чином, до кінця березня 2025 року весь російський імпорт до Японії буде обкладатися підвищеними митами. Зокрема, йдеться про 5-відсоткове оподаткування постачань лосося (проти попередньої ставки 3,5%) та збільшене до 6% мито на імпорт крабів (довоєнний показник становив 4%).
- У п'ятницю, 1 березня, Японія розширила санкції проти Росії та додала до санкційного списку 12 фізичних осіб та 29 російських компаній.
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