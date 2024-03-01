Японія розширила санкції проти російських компаній та фізосіб
У п'ятницю, 1 березня, Японія розширила санкції проти Росії та додала до санкційного списку 12 фізичних осіб та 29 російських компаній
Про це повідомило міністерство закордонних справ Японії, пише Bloomberg.
"Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G7 з погляду того, що було б ефективним у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні", - заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.
Зазначається, що Японія застосувала санкції на експорт ще до 29 російських організацій. Вони також стосуються 12 осіб, серед яких син красноярського ексгубернатора Артем Усс, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження підпали концерни "Калашников" та "Алмаз-Антей", "Тінькофф-банк", Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК).
- 19 лютого Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.
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