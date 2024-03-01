Японія розширила санкції проти російських компаній та фізосіб

Про це повідомило міністерство закордонних справ Японії, пише Bloomberg.

"Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G7 з погляду того, що було б ефективним у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні", - заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

Зазначається, що Японія застосувала санкції на експорт ще до 29 російських організацій. Вони також стосуються 12 осіб, серед яких син красноярського ексгубернатора Артем Усс, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження підпали концерни "Калашников" та "Алмаз-Антей", "Тінькофф-банк", Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК).