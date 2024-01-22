Яйця, брошки й табакерки: НАЗК внесли у свою базу колекцію "Фаберже" російського олігарха Вексельберга

Про це повідомляє НАЗК.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) працює для запобігання використання мистецтва як інструменту для обходу санкцій. Саме тому на порталі “Війна і санкції” опубліковано інформацію про 272 артоб'єкти, які належать російському олігарху Віктору Вексельбергу. Вартість 9 найвідоміших обʼєктів мистецтва цієї колекції сягає майже $82 млн.

Віктор Вексельберг - колекціонер, який захоплюється творами фабрики Фаберже. В його колекції є пасхальні яйця Фаберже, вартістю декілька десятків мільйонів доларів США, а також близько двох сотень інших предметів, виготовлених Фаберже, таких як брошки, табакерки, портсигари тощо.

Колекція Віктора Вексельберга знаходиться в його приватному музеї Фаберже в Санкт-Петербурзі, зазначають у НАЗК.

Найдорожчі предмети із колекції Вексельберга:

Великоднє яйце "Коронаційне" вартістю 24 млн дол. США;

Великоднє яйце "Конвалії" вартістю 18 млн дол. США;

Великоднє яйце "П'ятнадцятиріччя царювання" вартістю 15 млн дол. США.

"Олігарх потрапив під санкції, запроваджені за його комерційну діяльність у секторах економіки, що є важливим джерелом доходу для уряду Росії. Санкції проти Вексельберга були введені Великою Британією, США, Канадою, Австралією, Японією, Україною та Новою Зеландією, але поки не введені країнами Європейського Союзу та Швейцарією", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://sanctions.nazk.gov.ua/

Фото: https://sanctions.nazk.gov.ua/