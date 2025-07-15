За перше півріччя в Україні придбали 22 тис. вживаних авто зі США: які марки найпопулярніші
Протягом першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі Сполучених Штатів. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року
Про це інформує УкрАвтопром.
Серед імпортованих автомобілів значну частку (42%) становлять бензинові моделі. Проте майже таку ж популярність (41%) здобули електромобілі.
Гібридні автомобілі зайняли 8% ринку, дизельні – 5%, а авто з газобалонним обладнанням (ГБО) – 4%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.
До п'ятірки найпопулярніших вживаних авто зі США потрапили:
- TESLA Model Y – 2872 од.;
- TESLA Model 3 – 2605 од.;
- FORD Escape – 1546 од.;
- JEEP Cherokee – 1202 од.;
- NISSAN Rogue – 1151 од.
- Упродовж червня 2025 року український автопарк поповнили майже 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе