За рік роботи морського коридору Україна експортувала майже 44 млн тонн зернових, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Уряд online.

Так, за його словами, за рік роботи морського коридору:

понад 2300 суден зайшло в чорноморські порти України,

вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн,

майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України,

українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року.

Шмигаль наголосив, що цей результат став можливим завдяки успішним діям українських військових та обороні в Чорному морі, унікальній ініціативі зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку Україна робить разом з міжнародними страховими компаніями. А також завдяки відновленню української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток.