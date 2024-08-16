За рік роботи морського коридору Україна експортувала майже 44 млн тонн зернових, - Шмигаль
Однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття морського коридору. За рік його роботи Україна експортувала майже 44 млн тонн зернових
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Уряд online.
Так, за його словами, за рік роботи морського коридору:
- понад 2300 суден зайшло в чорноморські порти України,
- вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн,
- майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України,
- українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року.
Шмигаль наголосив, що цей результат став можливим завдяки успішним діям українських військових та обороні в Чорному морі, унікальній ініціативі зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку Україна робить разом з міжнародними страховими компаніями. А також завдяки відновленню української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток.
- 27 червня повідомлялось, що за 10 місяців роботи українського морського коридору було перевезено 55 млн тонн, що є рекордною кількістю вантажів.
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