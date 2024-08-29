Застосовуватимуть від однієї до трьох черг: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 30 серпня

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 30 серпня, відключення будуть застосовуватись протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень, а з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - дві черги. В інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень, кажуть в Укренерго.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями Укренерго та вашого обленерго", - додали у компанії.