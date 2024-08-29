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Під час атаки РФ 26 серпня від мережі відключались 4 енергоблоки українських АЕС

Світлана Кравченко
29 серпня, 2024 четвер
14:54
Війна з Росією Рівненська АЕС

Під час останньої масованої російської атаки по Україні 26 серпня чотири енергоблоки двох атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі

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Про це повідомило в офіційній ноті МАГАТЕ постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Як зазначається, близько 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

Вже о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Постійне представництво України закликало МАГАТЕ негайно розіслати державам-членам агентства вербальну ноту про ці відключення й про те, що російські атаки на енергоінфраструктуру України становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів та безпеки мільйонів людей.

"На жаль, ні Держатомрегулювання, ні АТ НАЕК "Енергоатом" не повідомили постпредству Україні у Відні, що це призвело до важких запроєктних перехідних процесів в реакторах, та за відповідних умов може призвести до відкриття запобіжного клапана системи першого контуру із втратою теплоносія першого контуру в атмосферу герметичного об'єму. Пощастить, якщо клапан закриється. У іншому випадку - це аварія з втратою теплоносія першого контуру", - наголосила експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. 

Вона також додала, що подібні важкі перехідні процеси вже відбувалися на українських енергоблоках під час російських обстрілів 16 грудня 2022 року та 10 лютого 2023 року. За словами Кошарної, тоді Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом" це замовчали.

  • Уночі та зранку 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА та різні ракети по території України. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах. Загалом того дня ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дрон.
Теги:
Світ
Україна
атомна енергетика
ракетний удар
МАГАТЕ
Енергетика
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