Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна розраховує на "сильні контракти".
- Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, аби покрити дефіцит фінансування для її виробництва.
