Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на "сильні контракти".