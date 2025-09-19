Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що держава може виробляти деякі види сучасної зброї у значно більших обсягах, ніж може це профінансувати.

"Певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні", – додав він.

Український лідер також анонсував концепт із трьох нових експортних платформ, який презентують протягом наступних двох тижнів.

Читайте також: Коли Україна відкриє експорт зброї?

"Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що ЗСУ нині мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, зокрема щодо передової зброї та технологій.

"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники", – заявив президент.