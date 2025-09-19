Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, аби покрити дефіцит фінансування для її виробництва
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту", – сказав Зеленський.
Президент пояснив, що держава може виробляти деякі види сучасної зброї у значно більших обсягах, ніж може це профінансувати.
"Певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні", – додав він.
Український лідер також анонсував концепт із трьох нових експортних платформ, який презентують протягом наступних двох тижнів.
Читайте також: Коли Україна відкриє експорт зброї?
"Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", – розповів Зеленський.
Він підкреслив, що ЗСУ нині мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, зокрема щодо передової зброї та технологій.
"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники", – заявив президент.
- 19 вересня посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати продали країнам-членам Альянсу зброї для України на 2 млрд доларів, і ця сума зростатиме.
