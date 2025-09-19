Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
19:33
Світ США Україна

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати продали країнам-членам Альянсу зброї для України на 2 млрд доларів, і ця сума зростатиме

Зміст

Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.

За його словами, союзники по НАТО дедалі активніше підтримують Київ і забезпечують українських військових сучасними американськими системами.

"Президент Трамп є миротворцем, він врегулював сім воєн за перші вісім місяців свого перебування на посаді, і я думаю, що він зможе вирішити цю проблему, але водночас наші союзники по НАТО активізуються і дбають про те, щоб українці мали найкраще у світі озброєння та боєприпаси, а саме американські боєприпаси та озброєння", - наголосив Вітакер.

Він зауважив, що США вже продали НАТО зброї для України на 2 млрд доларів, висловивши очікування що ця сума надалі зросте.

"Ми продали американське обладнання та боєприпаси на суму 2 млрд доларів нашим союзникам по НАТО, які надали їх Україні, і ми очікуємо, що в найближчі місяці ця сума зросте на мільярди", - додав посол.

Вітакер також наголосив, що Трамп "розуміє, як використовувати важелі впливу". Він тисне країни, такі як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які продовжують закуповувати російську нафту. 

"Він знає, що саме це фінансує Європу, щоб вона могла діяти так само активно, як і Сполучені Штати. І саме такі умови він намагається створити, щоб досягти вирішення і закінчити цю війну", - підсумував він.

  • У четвер, 18 вересня, в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.
