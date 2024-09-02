Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Про це йдеться у картці законопроєкту № 11256-2 на сайті Верховної Ради.

Мова йде про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Це означає, що перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року.

Закон почне діяти, коли його опублікують в офіційному виданні.

Як вказується у пояснювальній записці до законопроєкту, його мета - погодження законодавства України з нормами законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.

Відповідно до законопроєкту уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне - до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - до 277 євро за 1000 літрів.

Очікується, що в разі ухвалення законопроєкту до державного бюджету у другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн грн.