Живучий бізнес: 17-й Український маркетинг-форум пройде 17-18 квітня

Головна тема події — “Живучі. Природа стійкості українського бізнесу”.

Еспресо - інформаційний партнер форуму.

У 2024 році власники компаній і маркетинг-директори стикаються з новими викликами: виснаженням команд, кадровим голодом та черговою трансформацію маркетингових платформ, щоб відповідати новим запитам від українського суспільства на безпеку, емпатію, інклюзивність, адаптацію ветеранів та впровадження соціальних програм. Відповіді на складнощі сучасних реалій шукатимуть експерти 17-го Українського маркетинг-форуму.

Своїми кейсами поділяться такі компанії, як Eva, Fishka, Tabletki.ua, Yasno, NOVA (Нова пошта), Укрзалізниця, “Сільпо”, Uklon, ПУМБ, "Intertop Україна", "Епіцентр К", Kiddisvit, MauDau, Apteka 9-1-1, MacPaw, Gunia Project та інші.

Серед ключових тем форуму — непростий шлях міжнародної трансформації українського бізнесу, принципи життєздатного лідерства, нові маркетингові стратегії і дієві комунікації в умовах війни, нові споживчі тренди, креативний підхід до проведення зборів та зміни на рекламному ринку.

Своїми думками поділяться власники та перші особи українських компаній, які адаптувалися до нових реалій і продовжують рухатися вперед:

Олена Вовк, співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech

Ростислав Вовк, СЕО та співвласник Kormotech

В'ячеслав Климов, співзасновник групи компаній NOVA (Нова пошта)

Борис Шестопалов, співвласник та генеральний директор групи компаній HD-group, співвласник GFS Group

Сергій Коваленко, CEO Yasno

Ольга Руднєва, CEO та співзасновниця Superhumans Center

Євген Муравщик, співзасновник Tabletki.ua

Ніна Домбровська, співзасновниця Beehive Cosmetics

Ольга Овчиннікова, співвласниця та маркетинг-директорка компанії KIDDISVIT

Аліна Качоровська, співзасновниця і CEO холдингу Kacho Group

Катерина Возіанова, засновниця брендів Indposhiv та Heroism

Ельвіра Дамірова (Гасанова), CEO брендів GASANOVA та DAMIRLI

Свіжі кейси під гаслом “Не нити, а робити” на події представлять маркетинг- та бренд-лідери наступних українських компаній:

Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ

Ганна Гришина, директорка з маркетингу ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA)

Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу

Марія Самплавська, маркетинг-директорка "INTERTOP Україна"

Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо"

Сергій Костя, регіональний маркетинг-директор Bolt в країнах Східної Європи та Азії

Тетяна Іванцова, директорка з маркетингу винно-коньячного напряму Bayadera Group

Вікторія Ковальова, Head of Product and Brand Marketing в Uklon

Оксана Слюсарчук, керівниця відділу маркетингу Philips Ukraine

Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ

Ольга Румянцева, Chief Marketing Officer MAUDAU

Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Projector AI Lab

Юлія Клименюк, маркетинг-директорка Apteka 9-1-1

Дмитро Осіюк, керівник сервісу аналітичних рішень у MacPaw

Олена Мартинова, директорка з маркетингу медіакомпанії Starlight Media

Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ

Володимир Соболев, маркетинг-директор "Ковальська"

Тетяна Юрчишина, директорка з маркетингу Київстар на B2B-ринку

Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії Kormotech

Борис Цомая, маркетинг-директор Meest ПОШТА

Комунікаційні історії прозвучать від:

Катерина Співакова, директорка з комунікацій та регуляторного забезпечення Kernel

Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта)

Олександр Шевченко, керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці

Вперше на УМФ – сесія Валерії Толочиної, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, про креативні збори як український феномен. Про свої інсайти, підходи до креативу та помилки з маркетологами розкажуть:

Антон Тимошенко, стендап-комік, учасник "Підпільного стендапу"

Василь Байдак, комік і волонтер

Марк Куцевалов, комік, учасник "Ліги сміху"

Окрім цього, в рамках Українського маркетинг-форуму відбудеться велика дискусія "Український рекламний ринок 2024: бренди, гроші, люди" з Максимом Лазебником, генеральним директором Всеукраїнської рекламної коаліції.

Дізнатися про споживачів і про те, як війна впливає на споживчі та культурні тренди Gen X, мілленіалів та Gen Z, можна буде зі спеціального ​​дослідження Gradus Research, яке презентує на форумі Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

На учасників події також чекає вечірня нетворкінгова програма, виставкова зона, де компанії продемонструють колегам власні маркетингові продукти і технічні новинки, а також дедлайн-мен, відповідальний за ефективну організацію часу в межах заходу.

Форум традиційно відбудеться у гібридному форматі (офлайн і онлайн).

Із детальною програмою 17-го Українського маркетинг-форуму можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3vM0VNl

Генеральними партнерами заходу стали OMD Optimum Media Ukraine, лідер у сфері рекламно-комунікаційної індустрії в Україні та світі (генеральний бізнес-партнер), найбільший оператор електронних комунікацій Київстар (генеральний партнер), digital-агенція Promodo (генеральний партнер з маркетингу), і компанія VidZone Україна (офіційний партнер з ConnectedTV).

Український маркетинг-форум — головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід. Це платформа, на якій ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує засвоєні уроки. Ми дивимося на маркетинг з позиції першої особи та об’єднуємо найкращих. Організатор Українського маркетинг-форуму — компанія IdeasFirst.