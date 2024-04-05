Живучий бізнес: 17-й Український маркетинг-форум пройде 17-18 квітня
Загалом на Українському маркетинг-форумі виступить понад 70 спікерів — ключових гравців ринків та найкращих експертів з маркетингу. Очікується більше 500 учасників — топменеджерів і власників українських та міжнародних бізнесів
Головна тема події — “Живучі. Природа стійкості українського бізнесу”.
Еспресо - інформаційний партнер форуму.
У 2024 році власники компаній і маркетинг-директори стикаються з новими викликами: виснаженням команд, кадровим голодом та черговою трансформацію маркетингових платформ, щоб відповідати новим запитам від українського суспільства на безпеку, емпатію, інклюзивність, адаптацію ветеранів та впровадження соціальних програм. Відповіді на складнощі сучасних реалій шукатимуть експерти 17-го Українського маркетинг-форуму.
Своїми кейсами поділяться такі компанії, як Eva, Fishka, Tabletki.ua, Yasno, NOVA (Нова пошта), Укрзалізниця, “Сільпо”, Uklon, ПУМБ, "Intertop Україна", "Епіцентр К", Kiddisvit, MauDau, Apteka 9-1-1, MacPaw, Gunia Project та інші.
Серед ключових тем форуму — непростий шлях міжнародної трансформації українського бізнесу, принципи життєздатного лідерства, нові маркетингові стратегії і дієві комунікації в умовах війни, нові споживчі тренди, креативний підхід до проведення зборів та зміни на рекламному ринку.
Своїми думками поділяться власники та перші особи українських компаній, які адаптувалися до нових реалій і продовжують рухатися вперед:
-
Олена Вовк, співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech
-
Ростислав Вовк, СЕО та співвласник Kormotech
-
В'ячеслав Климов, співзасновник групи компаній NOVA (Нова пошта)
-
Борис Шестопалов, співвласник та генеральний директор групи компаній HD-group, співвласник GFS Group
-
Сергій Коваленко, CEO Yasno
-
Ольга Руднєва, CEO та співзасновниця Superhumans Center
-
Євген Муравщик, співзасновник Tabletki.ua
-
Ніна Домбровська, співзасновниця Beehive Cosmetics
-
Ольга Овчиннікова, співвласниця та маркетинг-директорка компанії KIDDISVIT
-
Аліна Качоровська, співзасновниця і CEO холдингу Kacho Group
-
Катерина Возіанова, засновниця брендів Indposhiv та Heroism
-
Ельвіра Дамірова (Гасанова), CEO брендів GASANOVA та DAMIRLI
Свіжі кейси під гаслом “Не нити, а робити” на події представлять маркетинг- та бренд-лідери наступних українських компаній:
-
Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ
-
Ганна Гришина, директорка з маркетингу ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA)
-
Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу
-
Марія Самплавська, маркетинг-директорка "INTERTOP Україна"
-
Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо"
-
Сергій Костя, регіональний маркетинг-директор Bolt в країнах Східної Європи та Азії
-
Тетяна Іванцова, директорка з маркетингу винно-коньячного напряму Bayadera Group
-
Вікторія Ковальова, Head of Product and Brand Marketing в Uklon
-
Оксана Слюсарчук, керівниця відділу маркетингу Philips Ukraine
-
Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ
-
Ольга Румянцева, Chief Marketing Officer MAUDAU
-
Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Projector AI Lab
-
Юлія Клименюк, маркетинг-директорка Apteka 9-1-1
-
Дмитро Осіюк, керівник сервісу аналітичних рішень у MacPaw
-
Олена Мартинова, директорка з маркетингу медіакомпанії Starlight Media
-
Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ
-
Володимир Соболев, маркетинг-директор "Ковальська"
-
Тетяна Юрчишина, директорка з маркетингу Київстар на B2B-ринку
-
Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії Kormotech
-
Борис Цомая, маркетинг-директор Meest ПОШТА
Комунікаційні історії прозвучать від:
-
Катерина Співакова, директорка з комунікацій та регуляторного забезпечення Kernel
-
Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній NOVA (Нова пошта)
-
Олександр Шевченко, керівник з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці
Вперше на УМФ – сесія Валерії Толочиної, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, про креативні збори як український феномен. Про свої інсайти, підходи до креативу та помилки з маркетологами розкажуть:
-
Антон Тимошенко, стендап-комік, учасник "Підпільного стендапу"
-
Василь Байдак, комік і волонтер
-
Марк Куцевалов, комік, учасник "Ліги сміху"
Окрім цього, в рамках Українського маркетинг-форуму відбудеться велика дискусія "Український рекламний ринок 2024: бренди, гроші, люди" з Максимом Лазебником, генеральним директором Всеукраїнської рекламної коаліції.
Дізнатися про споживачів і про те, як війна впливає на споживчі та культурні тренди Gen X, мілленіалів та Gen Z, можна буде зі спеціального дослідження Gradus Research, яке презентує на форумі Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.
На учасників події також чекає вечірня нетворкінгова програма, виставкова зона, де компанії продемонструють колегам власні маркетингові продукти і технічні новинки, а також дедлайн-мен, відповідальний за ефективну організацію часу в межах заходу.
Форум традиційно відбудеться у гібридному форматі (офлайн і онлайн).
Із детальною програмою 17-го Українського маркетинг-форуму можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3vM0VNl
Генеральними партнерами заходу стали OMD Optimum Media Ukraine, лідер у сфері рекламно-комунікаційної індустрії в Україні та світі (генеральний бізнес-партнер), найбільший оператор електронних комунікацій Київстар (генеральний партнер), digital-агенція Promodo (генеральний партнер з маркетингу), і компанія VidZone Україна (офіційний партнер з ConnectedTV).
Український маркетинг-форум — головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід. Це платформа, на якій ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує засвоєні уроки. Ми дивимося на маркетинг з позиції першої особи та об’єднуємо найкращих. Організатор Українського маркетинг-форуму — компанія IdeasFirst.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе