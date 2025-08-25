Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
Протягом минулого тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси збільшився на 77 вагонів і становив 125 одиниць за добу
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
За словами заступника директора департаменту технології перевезень і комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку одеських портів збільшилась на 638 одиниць за добу. Нині цей показник складає 5992 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 18 вагонів, до 1245 вагонів за добу.
Тим часом кількість вагонів із зерном, що рухаються до портів Дунаю, за тиждень зменшилася на 97 одиниць – до 77 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 5 одиниць і становить 61 вагон за добу.
Порти Великої Одеси — це узагальнена назва трьох головних морських портів в Одеській області:
- Одеський морський порт
- Чорноморський морський порт (у місті Чорноморськ)
- Південний морський порт (біля м. Южне)
Вони розташовані неподалік один від одного й утворюють великий транспортно-логістичний вузол на Чорному морі. Ці порти мають стратегічне значення для експорту українських товарів, особливо зерна та іншої агропродукції.
- 15 серпня повідомлялося, що УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ.
