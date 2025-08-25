Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси

Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси

Юлія Юліна
25 серпня, 2025 понедiлок
17:16
Економіка зерно, пшениця, комбайн

Протягом минулого тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси збільшився на 77 вагонів і становив 125 одиниць за добу

Зміст

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень і комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку одеських портів збільшилась на 638 одиниць за добу. Нині цей показник складає 5992 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 18 вагонів, до 1245 вагонів за добу.

Тим часом кількість вагонів із зерном, що рухаються до портів Дунаю, за тиждень зменшилася на 97 одиниць – до 77 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження зерна збільшився на 5 одиниць і становить 61 вагон за добу.

Порти Великої Одеси — це узагальнена назва трьох головних морських портів в Одеській області:

  • Одеський морський порт
  • Чорноморський морський порт (у місті Чорноморськ)
  • Південний морський порт (біля м. Южне)

Вони розташовані неподалік один від одного й утворюють великий транспортно-логістичний вузол на Чорному морі. Ці порти мають стратегічне значення для експорту українських товарів, особливо зерна та іншої агропродукції.

Теги:
Новини
Україна
зерно
Читайте також:
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Віталій Бесараб
21 серпня, 2025 четвер
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:07
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:53
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку
16:35
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:07
Starlink
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
15:50
"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
15:49
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
15:31
дрон "Веспа-15"
Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
15:27
Кіт Келлог
Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною
15:01
Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський
14:20
Ексклюзив
Євген Нищук
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
14:09
Огляд
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
14:01
OPINION
Вийти з ідеального шторму
13:57
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Премʼєр Норвегії запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
13:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум
13:09
Валерій Залужний
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
12:49
Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
12:27
мобілізація
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон
12:26
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії зменшилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 25 серпня
12:20
Ексклюзив
ЗСУ
Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
12:02
OPINION
Ім'я проблеми — Китай
12:01
погода, опади, дощь
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
11:45
Ексклюзив
Євген Нищук
"Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ
11:34
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран назвав умови, за яких може настати пауза у війні в Україні
11:28
Помічник режисера "Емілі в Парижі" помер під час зйомок 5-го сезону
11:25
Ексклюзив
Немає натяку, що вибух у Москві пов’язаний із діями українських спецслужб, – експерт про інцидент біля будівлі ФСБ
11:20
ракета Р-360 комплексу Нептун
Літає на 1000 км: у Defense Express розповіли про українську далекобійну ракету "Довгий Нептун"
11:17
На Черкащині помер чоловік, вистрибнувши на ходу з авто ТЦК, що їхало до навчального центру
11:16
Ексклюзив
Patriot
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
11:11
Аналітика
ЄС ППО
Чи є гарантії безпеки України поза НАТО? Ч.2
11:05
ЗСУ
Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині, - DeepState
10:29
Готувала удари РФ по ТЦК: в Чернігові затримали агентку ФСБ
10:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV