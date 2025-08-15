"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Партію зерна вагою 4500 тонн із Молдови доставили новим залізничним маршрутом до порту Чорноморськ. Звідти вантаж попрямує до місця призначення морем
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"З Молдови до Чорноморська: перший зерновий поїзд вирушив новим маршрутом... Запуск цього маршруту — результат злагодженої роботи залізничників України та Молдови. Він відкриває нові логістичні можливості, підтримує стабільність аграрного експорту навіть у складні часи та зміцнює партнерство між країнами", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що тепер українські порти мають ще один маршрут для прийому вантажів із-за кордону, що допоможе збільшити обсяги перевезень і розвивати міжнародну торгівлю.
"Укрзалізниця продовжує шукати та впроваджувати нові транспортні рішення, щоби залишатися надійним мостом між виробниками, портами та світовими ринками", - наголосили у пресслужбі.
- На початку серпня уряд оголосив про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах.
- Біла Церква
