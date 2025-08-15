"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"З Молдови до Чорноморська: перший зерновий поїзд вирушив новим маршрутом... Запуск цього маршруту — результат злагодженої роботи залізничників України та Молдови. Він відкриває нові логістичні можливості, підтримує стабільність аграрного експорту навіть у складні часи та зміцнює партнерство між країнами", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що тепер українські порти мають ще один маршрут для прийому вантажів із-за кордону, що допоможе збільшити обсяги перевезень і розвивати міжнародну торгівлю.

"Укрзалізниця продовжує шукати та впроваджувати нові транспортні рішення, щоби залишатися надійним мостом між виробниками, портами та світовими ринками", - наголосили у пресслужбі.