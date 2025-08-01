"Надзвичайно важливе рішення": уряд оголосив про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Це рішення ухвалено через втрати врожаю, спричинені війною, підривом Каховської ГЕС і посухою.

"Уряд ухвалив надзвичайно важливе рішення для підтримки агровиробників. Через наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, а також посуху на півдні та сході аграрії відразу в кількох областях України фіксують значні пошкодження та втрати врожаю. Тож фінансова підтримка з держбюджету на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем дозволить збільшити площі поливу та зменшити ризики під час поливного сезону", — наголосив міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев.

Тепер фінансова допомога з держбюджету передбачає часткову компенсацію витрат на відновлення та будівництво меліоративної інфраструктури: сільгоспвиробники зможуть отримати до 50% витрат (до 26 500 грн на гектар), а водокористувачі — на ремонт насосних станцій.

Підтримка стосуватиметься робіт, проведених із листопада 2024 по жовтень 2025 року.

Подання заявок відбуватиметься через Державний аграрний реєстр, про старт подачі повідомлять окремо.

Зазначається, що реалізація постанови забезпечить надання державної підтримки сільгоспвиробникам та організаціям водокористувачів, які, зокрема, зареєстровані та провадять господарську діяльність на території України, крім тимчасово окупованої території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) та територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.