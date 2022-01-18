Ексфутболіст "Шахтаря" вирішив завершити кар'єру
Колишній форвард "Шахтаря" Руслан Фомін не полетів з "Металістом" на зимовий тренувальний збір та близький до завершення кар'єри
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією видання, Руслан Фомін, з великою ймовірністю, не гратиме за "Металіст" у весняній частині сезону, хоча його контракт з харків'янами розрахований до літа.
35-річний Фомін не полетів з командою на перший тренувальний збір до Туреччини. З великою ймовірністю футболіст вже взимку може завершити кар'єру.
У першій частині сезону нападник зіграв з "Металіст" 15 матчі та забив 1 гол.
Руслан Фомін належав "Шахтарю" у 2005 - 2012 та у 2018 роках, але зіграв за донеччан лише 28 матчів та забив 3 голи. Також виступав за "Маріуполь", "Зорю", "Чорноморець", "Металіст", харківський "Арсенал", азербайджанську "Габалу", казахстанський "Атирау" та грецький "Аполлон".
"Металіст" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України лідером у першій лізі.
-
Нагадаємо, 17 січня у "Шахтарі" оголосили, що Євген Коноплянка шукає собі новий клуб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.55
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.56
- Актуальне
- Важливе