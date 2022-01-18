Ексфутболіст "Шахтаря" вирішив завершити кар'єру

Про це повідомляє Meta-ratings.

За інформацією видання, Руслан Фомін, з великою ймовірністю, не гратиме за "Металіст" у весняній частині сезону, хоча його контракт з харків'янами розрахований до літа.

35-річний Фомін не полетів з командою на перший тренувальний збір до Туреччини. З великою ймовірністю футболіст вже взимку може завершити кар'єру.

У першій частині сезону нападник зіграв з "Металіст" 15 матчі та забив 1 гол.

Руслан Фомін належав "Шахтарю" у 2005 - 2012 та у 2018 роках, але зіграв за донеччан лише 28 матчів та забив 3 голи. Також виступав за "Маріуполь", "Зорю", "Чорноморець", "Металіст", харківський "Арсенал", азербайджанську "Габалу", казахстанський "Атирау" та грецький "Аполлон".

"Металіст" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України лідером у першій лізі.

Нагадаємо, 17 січня у "Шахтарі" оголосили, що Євген Коноплянка шукає собі новий клуб.

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